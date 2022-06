Os valores vão variar consoante os países. Atualmente, os salários mínimos variam entre os 332 euros na Bulgária e os 2.202 euros no Luxemburgo.

UE chega a acordo sobre base comum para salário mínimo europeu

AFP Os valores vão variar consoante os países. Atualmente, os salários mínimos variam muito na UE, entre 332 euros na Bulgária e 2.202 euros no Luxemburgo, de acordo com números de 2021.

Negociadores dos Estados-Membros e do Parlamento Europeu chegaram a acordo esta terça-feira sobre regras comuns para garantir um salário mínimo em cada país do bloco que assegure "um nível de vida decente". O valor vai alternar consoante o Estado-membro.

O texto prevê regras vinculativas nos 21 países da UE que já têm um salário mínimo para encorajar o seu aumento, impondo maior transparência na forma como é determinado.

No entanto, não estabelece um limiar mínimo europeu uniforme nem obriga à introdução de um rendimento mínimo nos seis países que não o têm e onde os níveis de rendimento são determinados por negociação coletiva (Áustria, Chipre, Dinamarca, Finlândia, Itália, Suécia). No entanto, a Suécia e a Dinamarca já advertiram que são contra o texto.

Esta oposição não deverá impedir o avanço do acordo, por maioria qualificada de Estados, na próxima reunião do Conselho Europeu. Os 21 Estados envolvidos "terão de avaliar se o seu salário mínimo legal existente é suficiente para assegurar um nível de vida decente, tendo em conta as suas próprias condições socioeconómicas, poder de compra", através de um cabaz de bens e serviços a preços reais, bem como "níveis nacionais de produtividade e desenvolvimento a longo prazo", disse o Parlamento numa declaração.

Os governos também podem aplicar padrões de referência, tais como "60% do salário médio bruto" ou "50% do salário médio bruto", diz o acordo, que também prevê um aumento dos controlos e inspeções. "Com esta lei, estamos a reduzir a desigualdade salarial e a pressionar para salários mais elevados para os trabalhadores com salários mais baixos na Europa", comentou a deputada holandesa Agnes Jongerius, co-relatora do texto.

O acordo baseia-se numa proposta apresentada em outubro de 2020 pela Comissão Europeia para combater a disparidade social na UE e encorajar a convergência "ascendente" dos níveis salariais.

A nova legislação visa igualmente reforçar o peso da negociação coletiva: os Estados onde menos de 80% da mão de obra é protegida por uma convenção coletiva serão obrigados a criar um plano de ação para aumentar progressivamente esta cobertura e envolver mais os parceiros sociais na revisão regular do salário mínimo.

A UE-27 está historicamente muito dividida sobre esta questão, devido à diversidade dos sistemas nacionais de fixação de salários. Os salários mínimos variam muito na UE, entre os 332 euros na Bulgária e 2.202 euros no Luxemburgo, de acordo com números de 2021.

