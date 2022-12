Este pacote visa apoiar o Grão-Ducado na sua transição ecológica e digital, mas também nas políticas de emprego e inclusão.

UE atribui 67 milhões de euros ao Luxemburgo

O Luxemburgo e a Comissão Europeia acabam de assinar o seu Acordo de Parceria. Se o nome deste documento não lhe diz nada, as repercussões devem interessar-lhe. Este acordo permitirá ao Estado luxemburguês receber 67 milhões de euros de financiamento durante o período 2021-2027.

Mais especificamente, este envelope é atribuído no âmbito da política de coesão europeia, a maior parcela de despesas da União Europeia (UE). Esta última visa reduzir o fosso existente entre as diferentes regiões da Europa, a fim de assegurar um desenvolvimento harmonioso do bloco. Como tal, cada Estado-membro define as suas prioridades de investimento, que devem corresponder, de forma mais geral, às estabelecidas pela Comissão.

Os 67 milhões de euros não serão, portanto, investidos de forma arbitrária. Serão utilizados, principalmente, para "acelerar a transição ecológica do país, financiar a inovação e a digitalização, aumentar a taxa de emprego e melhorar os serviços sociais locais", diz a Comissão Europeia em comunicado de imprensa.

"Dar às crianças um bom começo de vida"

Concretamente, 23 milhões de euros permitirão melhorar a eficiência energética dos edifícios públicos, mas também investir na produção de energias renováveis, tais como a fotovoltaica. Além disso, 15,5 milhões de euros serão dedicados ao apoio à inclusão social, educação e emprego. Os candidatos a emprego e as pessoas que não estão empregadas nem à procura de trabalho poderão, assim, beneficiar de ofertas de formação.

Destes 15,5 milhões de euros, 2,2 milhões serão utilizados para modernizar a educação e a formação dos jovens, e combater o abandono escolar precoce, bem como para promover a integração dos jovens refugiados e migrantes no sistema escolar. Um milhão será atribuído à luta contra a pobreza infantil.

A adoção deste acordo, o 25º a ser assinado após os de Portugal, França e Alemanha, foi saudada por Nicolas Schmit, Comissário Europeu para o Emprego e Direitos Sociais. "Os fundos de coesão da UE atribuídos ao Luxemburgo contribuirão para a integração profissional e formação de pessoas que se encontram longe do mercado de trabalho. Visarão também o investimento na juventude para dar às crianças um bom começo de vida", observou o comissário luxemburguês.

Já Elisa Ferreira, Comissária Europeia para a Coesão e Reformas, considerou que a assinatura deste acordo permitiu ao país "fazer mais progressos no seu percurso rumo a uma economia e sociedade inovadora, verde e justa".

