UE atinge meta de 80% para armazenamento de gás

Guerra na Ucrânia UE com plano de 210 mil ME até 2027 para ser independente da energia russa

Em causa está REPowerEU, o plano para aumentar a resiliência do sistema energético europeu e tornar a Europa independente dos combustíveis fósseis russos antes de 2030, no seguimento da guerra da Ucrânia e dos problemas no abastecimento.