Energia

UE aprova pacote luxemburguês de 500 milhões para apoiar empresas

Maria MONTEIRO A medida, que teve luz verde da Comissão Europeia (CE) esta terça-feira, servirá para fazer frente à subida dos preços da eletricidade e à 'fuga do carbono'. A verba vai ser aplicada em empresas com utilização intensiva de energia e vai abranger o período 2021-2030.

As empresas elegíveis para este apoio serão compensadas com um reembolso parcial dos custos de emissões indiretas registados no ano anterior. O pacote, que conta com um orçamento de 500 milhões de euros, foi considerado "necessário e adequado para ajudar as empresas que recorrem à energia intensiva para enfrentar o aumento dos preços da eletricidade e para reduzir o risco de 'fuga de carbono'", justifica a CE, em comunicado.

A deliberação pretende, assim, desencorajar este movimento denominado 'fuga de carbono', em que "as empresas deslocalizam a produção para países terceiros com políticas ambientais menos rigorosas, o que diminui a atividade económica na União Europeia, mas não reduz as emissões globais de gases com efeito de estufa". Dessa forma, as empresas ficam mais bem protegidas da concorrência internacional.

O apoio, estabelecido ao abrigo do Sistema de Troca de Quotas de Emissão da UE, representará uma ajuda máxima de 75% dos custos das emissões indiretas. Contudo, pode haver exceções e, em certos casos, o montante pode ser mais elevado para limitar os restantes custos a um máximo de 1,5% do valor acrescentado bruto da imprensa.

Medida cumpre metas climáticas

De acordo com a Paperjam, o ministro da Economia já submeteu uma proposta relacionada com o novo apoio para aprovação do Conselho de Ministros, que deverá ser discutida nas próximas reuniões. "Considerando a crise energética exacerbada pela agressão da Rússia contra a Ucrânia, este projeto de lei faz parte do pacote de medidas de apoio às empresas que o governo se comprometeu a implementar rapidamente no quadro do acordo tripartido de 31 de março de 2022", disse fonte do ministério.

O Governo estima que o orçamento médio anual para este apoio seja de 50 milhões de euros e vai permitir defender a competitividade da indústria europeia, ao mesmo tempo que combate as alterações climáticas. A ideia é abranger o período 2021-2030, nove anos.

Para a Comissão Europeia, "a medida em questão cumpre os objetivos climáticos e ambientais da UE, bem como as metas estabelecidas no âmbito do Pacto Ecológico Europeu."

