À uma da manhã desta terça-feira, foi anunciado o acordo que horas antes parecia impossível. Segundo von der Leyen, 90% do petróleo russo não entrará nos portos europeus até ao fim do ano.

UE aprova embargo ao petróleo russo

Telma MIGUEL

Na madrugada desta terça-feira, à 1h, Charles Michel, o presidente do Conselho Europeu, e Ursula von der Leyen (que horas antes disse não acreditar que o famoso sexto pacote de sanções fosse aprovado) anunciaram que o embargo ao petróleo tinha sido aprovado. Bem como o sexto pacote de sanções à Russia.



"Esta noite, o Conselho Europeu conseguiu entrar em acordo sobre um sexto pacote de sanções que vai, para ser concreto, permitir banir o petróleo russo, com uma isenção temporária que se refere ao petróleo que é transportado por pipeline. Para ser muito claro, isso quer dizer que há imediatamente um impacto de 75% por cento desta matéria-prima que é visado por esta medida. E isto quer dizer que até ao fim do ano cerca de 90% do petróleo russo que é importado na UE será visado por esta medida", explicou Charles Michel.

Em relação aos restantes 10% que chegam por gasoduto e que continuarão a fluir para o bloco, Ursula von der Leyen explicou que a Comissão voltará "a olhar para eles em breve". No texto aprovado, refere-se que, no caso de interrupções de fornecimento (que se referem ao combustível que abastecerá a Hungria e a Eslováquia) "irão ser tomadas medidas de emergência para introduzir segurança de fornecimento. A Comissão irá monitorizar e reportar regularmente ao Conselho na implementação destas medidas e para garantir a concorrência justa no Mercado Único".

Com esta medida espera-se retaliações de Putin – ele já avisara que iria contra-atacar. Ainda esta segunda-feira, a companhia russa de gás Gasprom anunciou que iria cortar imediatamente o abastecimento aos Países Baixos.

Sberbank é 'desSWIFTado' e três media russos calados

O sexto pacote de sanções – que foi discutido em bloco - inclui ainda a saída do Sberbank (o maior banco russo, que representa 37% das transações financeiras), do sistema internacional de trocas. "Será deswiftado", disse a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

Outra das medidas aprovadas é que será proibido a indivíduos ou empresas europeias (os consultores, lóbistas, ou propagandistas) fornecerem uma série de serviços a empresas russas. E mais três órgãos estatais russos de comunicação social serão impedidos de transmitir na EU.

O que é o Swift? É assim que vão ser bloqueadas as fortunas russas no estrangeiro UE, Eua, Canadá e Japão vão proibir bancos, incluindo o banco central russo, e oligarcas de acederem e movimentarem o seu dinheiro a nível internacional através do sistema interbancário Swift, impedindo assim o financiamento da guerra. Saiba o que é o Swift.

Apoio à Ucrânia. Uma reconstrução "colossal"

Só para manter os serviços mínimos, a Ucrânia precisa de cerca de 5 mil milhões de euros por mês. No âmbito do G7 (os sete países economicamente mais avançados) foi decidido um apoio de 9,5 mil milhões de euros, "mas a União Europeia tem que participar com a sua justa parte", explicou von der Leyen. Por isso, disse, a UE "está a preparar um pacote macrofinanceiro de ajuda de 9 mil milhões que na próxima semana vamos ver como vai ser feito".

As questões da ajuda financeira à Ucrânia foram debatidas com Zelensky – que entrou 'ao vivo' na reunião dos chefes europeus. E sobretudo a ideia da reconstrução, tarefa a que Zelensky se referiu como colossal.

Mas é preciso uma coordenação de esforços. "É bom que criemos uma plataforma internacional onde esteja a OECD, o G20, o FMI, o Banco Mundial, os nossos amigos americanos, para sermos claros na direção em que vamos", explicou von der Leyen. A reconstrução ucraniana deverá também, disse, ser aproveitada para reconstruir em melhor, "garantir que o investimento venha com reformas". As ideias sublinhadas pela presidente da Comissão – que terá ainda que entregar o parecer sobre o pedido de adesão da Ucrânia à UE – é que o investimento futuro seja também aplicado "na independência da justiça, para combater corrupção, para criar um ambiente encorajador do setor empresarial. Temos que dar oportunidade à Ucrânia de se levantar das cinzas e dar um salto na reconstrução".

Foi esta terça-feira ainda tido em conta, nas conclusões do Conselho Europeu, que a Comissão está a preparar a sua avaliação das candidaturas à adesão à UE da Ucrânia, Moldávia e República da Georgia. E esse dossier voltará a ser discutido na próxima reunião dos líderes europeus, em junho.

O Parlamento Europeu quer uma adesão rápida destes três países, como explicou na segunda-feira a presidente da instituição, Roberta Metsola.

