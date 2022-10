A empresa com sede em São Francisco acaba de se associar à Motional num acordo para juntar os robotáxis IONIQ 5, totalmente elétricos, à sua plataforma de entregas e de transporte de passageiros.

Uber sem motoristas. Plataforma avança para carros que se conduzem sozinhos

A Uber Technologies Inc. fez um acordo com a Motional Inc. para disponibilizar serviços de entregas e transporte sem condutor, reacendendo a sua ambição de ter uma frota de táxis com autocondução quase dois anos após ter vendido a sua divisão autónoma de veículos.

A empresa com sede em São Francisco acaba de se associar à Motional, que é uma joint venture de condução autónoma, entre a Hyundai Motor Co. e a Aptiv Plc. O acordo, com duração de 10 anos, irá juntar os robotáxis IONIQ 5 da Motional, totalmente elétricos, com a plataforma de entregas e de transporte de passageiros da Uber, afirmaram as duas empresas numa declaração esta quinta-feira, na qual não foram, contudo, divulgados os termos financeiros da parceria.

"Este acordo será fundamental para a adoção em larga escala de robotáxis", disse o chefe executivo da Motional, Karl Iagnemma.

A medida baseia-se numa parceria existente entre as duas empresas, que gerem entregas de alimentos sem condutor na Uber Eats. Esse projeto foi lançado em maio em Santa Monica, na Califórnia, e o plano é alargá-lo ao transporte de passageiros no final deste ano, nos EUA.

"O âmbito desta parceria mostra o importante papel que os veículos autónomos partilhados desempenharão no futuro dos transportes, e na estratégia de Uber de ser a plataforma global para o ajudar a ir a qualquer lugar e conseguir qualquer coisa", disse Noah Zych, o chefe global da mobilidade e entrega autónoma de Uber, no mesmo comunicado.

O acordo significa o interesse renovado de Uber na tecnologia de condução autónoma para o seu negócio de transporte sem condutores, depois de ter suspendido as suas ambições de se lançar nesse tipo de iniciativa, numa tentativa de reduzir os custos durante o auge da pandemia.

Em dezembro de 2020, a Uber vendeu a sua unidade autónoma de veículos, Advanced Technologies Group, à Aurora Innovation Inc. e assumiu uma participação na empresa. Antes da venda, a ATG tinha feito progressos na construção e teste de sistemas de condução autónomos, implementando projetos-piloto em cidades como São Francisco, Toronto e Washington.

Esta unidade empresarial enfrentou entretanto um processo judicial, interposto pela Waymo, na sequência de um acidente fatal em março de 2018, envolvendo um dos seus veículos de teste.

A par da Uber também a Lyft Inc. refreou as suas expectativas em torno da rapidez e da escala com que poderia lançar uma frota de carros sem condutor, optando por vender a sua unidade tecnológica de autocondução à Toyota Motor Corp. em abril de 2021, por 550 milhões de dólares.

Tanto a Uber como a Lyft mudaram a sua estratégia para o avanço dos carros autoconduzidos nos últimos anos, devido à pressão crescente para se concentrarem mais na rentabilidade e menos em apostas dispendiosas.

No entanto, ao estabelecerem parcerias com empresas autónomas de tecnologia automóvel, mantiveram uma participação no setor sem terem de levar a cabo a investigação e o desenvolvimento internamente.

Em setembro, a Lyft realizou viagens com carros autónomos em Austin, no Texas, em parceria com a Ford Motor Co. e a Argo AI. Também se associou à Motional para uma frota de automóveis em Las Vegas.

