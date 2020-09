Com a licença suspensa desde novembro do ano passado, a plataforma de transporte continuou a funcionar enquanto aguardava a decisão judicial. Agora, tem ordem para circular na capital britânica, sem qualquer limitação.

Uber ganha batalha judicial e já tem autorização para circular em Londres

Quase um ano depois de ter ficado sem licença para circular em Londres, por razões de segurança, a Uber saiu vitoriosa da batalha que decorreu nos tribunais britânicos. Com repercussão mundial, a decisão foi conhecida esta segunda-feira. "Apesar das deficiências do passado", o juiz , Tan Ikram, do tribunal Westminster Magistrates deu carta branca à plataforma para voltar em pleno às ruas da capital britânica.

A autoridade de transportes de Londres, TfL, tinha revogado a licença em novembro de 2019 por razões de segurança, mas a plataforma continuou a funcionar normalmente enquanto se aguardava a decisão do tribunal.

Para justificar a decisão, a TfL identificou uma "falha" na aplicação que permite aos condutores sem licença instalar a sua fotografia nas contas de outros condutores. A TfL tinha também argumentado que outra falha na plataforma permitia aos condutores sem licença ou suspensos criar contas na Uber.

Com legislação apertada: Uber está em negociações para operar no Luxemburgo A multinacional Uber está a negociar e a apresentar soluções para operar no Luxemburgo.

Identificadas as falhas, a Uber corrigiu de imediato o sistema e foi precisamente por isso que o juiz reconheceu os esforços e anulou a revogação da licença. Só na capital britânica, a empresa tem 3,5 milhões de clientes e cerca de 45 mil condutores.





