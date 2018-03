Tusk alerta EUA que "guerras comerciais são más e fáceis de perder"

O presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, advertiu os Estados Unidos da América de que as guerras comerciais “são más e fáceis de perder”.

“O Presidente [norte-americano Donald] Trump disse recentemente, e cito, que as guerras comerciais são boas e fáceis de ganhar mas a verdade é o contrário: as guerras comerciais são más e fáceis de perder”, disse hoje, numa conferência de imprensa no Luxemburgo, respondendo a uma mensagem do líder dos EUA na rede social Twitter.

Tusk adiantou ainda que a intenção anunciada por Trump de impor taxas alfandegárias até 25% sobre as importações de aço e de até 10% nas de alumínio prenuncia “uma guerra comercial entre os EUA e o resto do mundo”.

Por seu lado, a Comissão Europeia ameaçou hoje retaliar com taxas sobre as importações de manteiga de amendoim, sumo de laranja e ‘bourbon’.

A comissária europeia para o Comércio, Cecilia Malmstrom, anunciou, em conferência de imprensa, que uma lista provisória de bens está a ser debatida e será tornada pública em breve.

“Na lista constam produtos de aço, industriais e agrícolas”, salientou, especificando que “alguns tipos de ‘bourbon’ farão parte dela, bem como outros artigos como a manteiga de amendoim, os arandos e o sumo de laranja”.