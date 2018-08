O Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, disse hoje que o seu país vai boicotar os produtos eletrónicos dos Estados Unidos, em resposta às sanções norte-americanas à Turquia.

Turquia vai boicotar produtos eletrónicos dos Estados Unidos

“Vamos boicotar os produtos eletrónicos dos Estados Unidos. Se eles têm iPhone, haverá Samsung noutro lado”, declarou o chefe de Estado diante dos membros do Partido da Justiça e Desenvolvimento (AKP, no poder), num discurso transmitido pela televisão em direto através do canal CNNTürk.

“Nós também temos a nossa Vestel”, declarou o Presidente, referindo-se a uma marca turca de eletrónicos.

O anúncio do Presidente turco faz parte da recente escalada nas tensões diplomáticas entre os Estados Unidos e a Turquia, após a prisão de um pastor protestante norte-americano na Turquia há dois anos e que permanece em prisão domiciliária. O pastor Andrew Brunson é acusado de espionagem e de ligações ao terrorismo.

O Governo dos Estados Unidos impôs sanções a dois ministros turcos e duplicou as tarifas de aço e alumínio da Turquia, o que aumentou a desconfiança dos investidores no país asiático e acelerou o colapso da lira turca, que desvalorizou mais de 25% este mês.

Erdogan novamente definiu a depreciação da moeda turca como resultado de um "ataque económico" do exterior.

"Podemos fazer duas coisas: uma na economia e outra na política. Tomamos as medidas que economia precisava e continuaremos a fazê-lo. O mais importante é manter uma posição política forte", disse o Presidente turco.