A Turquia está em queda livre desde a semana passada. A lira já desvalorizou 40% desde o início do ano e continua a atingir mínimos face ao dólar. As bolsas europeias seguem o sentimento negativo: o maior receio tem a ver com o efeito de contágio dos bancos europeus mais expostos à moeda turca. Na base, uma crise económica interna e o aumento da tensão com os Estados Unidos.

Turquia. Lira em queda livre

Na semana passada, o presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou um aumento das tarifas sobre o aço e alumínio da Turquia para 50% e 20%, respetivamente, o que agravou a situação turca. As relações entre os dois países já não eram as melhores, depois de há cerca de três semanas, Trump ter ameaçado com sanções, por causa da detenção na Turquia de um pastor anglicano norte-americano Andrew Brunson, acusado de terrorismo e espionagem.

Internamente, a Turquia tem de enfrentar problemas estruturais significativos. Um deles é uma inflação galopante - em redor dos 16% -, altos níveis de endividamento no setor privado, um sistema financeiro muito dependente de financiamento estrangeiro e um setor da construção que ameaça entrar em crise.

Como consequência, os investidores fugiram da lira e refugiaram-se em moedas consideradas mais seguras nesta altura, como o dólar ou o iene. Os mercados bolsistas foram atrás da lira, com os investidores preocupados com os efeitos de contágio. Segundo a Bloomberg, os bancos BBVA, Unicredit, ING e BNP estão particularmente expostos à moeda turca.

Nas conferências de imprensa que tem dado, o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, não tem conseguido acalmar os mercados. Erdogan disse mesmo que se vive uma guerra económica, falando também em conspiração política contra o país e ameaçou procurar novos mercados e novos aliados. Citado pela Bloomberg, o presidente turco afirmou também que a Turquia deve prepar-se para mais ataques económicos e responsabilizou as 'fake news' pela crise financeira no país.

Para tentar travar a queda da lira, o banco central interveio e injetou seis mil milhões de dólares (5,3 mil milhões de euros) no sistema financeiro. Além disso, reduziu o volume de divisas que os bancos devem manter como reserva. O objetivo desta solução é que possam comprar mais liras. No entanto, o banco central não aumentou as taxas de juro, medida que Erdogan tem recusado. Estas medidas vindas do banco central turco não tiveram o efeito pretendido de travar a queda da moeda.