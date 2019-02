O Luxemburgo faz parte do Top10 dos destinos com mais gastos turísticos dos portugueses em 2018.

Turistas portugueses gastam 96 milhões de euros no Luxemburgo

Parque Maravilhoso de Bettembourg é a atração mais visitada no Luxemburgo.

De acordo com dados do Banco de Portugal recolhidos pela agência de notícias e viagens PressTUR, os gastos turísticos de residentes em Portugal feitos no Luxemburgo aumentaram no último ano, totalizando 96,62 milhões de euros. Comparado com 2017, o aumento foi de 16,7%, ou seja, mais 13,85 milhões.



Espanha (3,76 mil milhões de euros), França (652,25 milhões de euros), Reino Unido (418,88 milhões), Alemanha, Estados Unidos, Bélgica, Itália e Holanda foram os únicos países onde os gastos dos turistas portugueses ultrapassaram os cem milhões de euros.



Parque Maravilhoso de Bettembourg é o mais visitado



O turismo no Luxemburgo continua a crescer um pouco por todo o país, com destaque para a zona histórica da capital, o castelo de Vianden e o Mullerthal. Só entre janeiro e junho do ano passado foram contabilizadas 1.287 mil dormidas de turistas no país, representando um aumento de 4,1%, face ao mesmo período do ano passado.

A maior parte dos visitantes chega de países próximos, nomeadamente da Bélgica e da Holanda, mas regista-se igualmente uma crescente afluência de espanhóis (+15%) e de japoneses.



Segundo números divulgado no ano passado pela secretária de Estado da Economia, Francine Closener, com mais de 145.308 turistas o Parque Maravilhoso de Bettembourg foi a atração mais procurada, seguida das visitas guiadas à capital (145.308) e do castelo de Vianden (67.337).

