Turismo. Prazo dos vales de 50 euros alargado até setembro

Pensados há cerca de um ano para impulsionar a economia nacional, os vouchers distribuídos pelo Governo são válidos até ao fim do verão.

Se ainda não usufruiu do vale turístico de 50 euros que o Governo distribuiu a todos os residentes há cerca de um ano vai poder fazê-lo até à primeira quinzena de setembro, depois do primeiro-ministro ter alargado o prazo de validade dos vouchers. Inicialmente válidos até ao final de 2020, os cupões tinham sido prorrogados uma primeira vez até abril. Agora, são válidos até 15 de setembro.

Pensados para impulsionar a economia nacional depois do embate do primeiro confinamento, a grande maioria dos vales que podem ser descontados na fatura final da estadia em hotéis, pensões e parques de campismo ficaram na gaveta dos residentes. Em pouco menos de um ano, dos 730 mil cupões emitidos apenas 108 mil foram utilizados, representando cerca de cinco milhões de euros pagos aos alojamentos turísticos do país.

Esta quarta-feira, quando anunciou o alargamento do prazo dos vales de desconto, Xavier Bettel admitiu precisamente que que tinha sido difícil fazer bom uso do incentivo nos últimos meses, numa altura em que os restaurantes continuam fechados e o dia-a-dia confrontado com as restrições que acompanham os altos e baixos da incidência da covid-19 no país e no no mundo.

