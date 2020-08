Turismo. Novas ajudas financeiras para as associações sem fins lucrativos

A Direção-Geral do Turismo criou um fundo para relançar o setor, num valor de três milhões de euros. O objetivo é apoiar as associações sem fins lucrativos (asbl, na sigla em francês) que operam na área.

Susy MARTINS A Direção-Geral do Turismo criou um fundo para relançar o setor, num valor de três milhões de euros. O objetivo é apoiar as associações sem fins lucrativos (asbl, na sigla em francês) que operam na área.

Este fundo destina-se a comparticipar despesas relacionadas com ordenados ou com o funcionamento de projetos turísticos, tanto a nível regional como nacional. As associações que queiram beneficiar de uma ajuda financeira para pagar os salários dos seus trabalhadores têm de gerir profissionalmente alojamentos turísticos ou locais turísticos.

O negócio tem de ter entrado em funcionamento antes de 15 de março de 2020 e estar ativo no mês em que o apoio é pedido. A ajuda é de 1.250 euros para um salário a tempo inteiro, sendo que essa compensação pode ser pedida para os meses entre junho e setembro.

Empresas de comércio a retalho podem pedir ajudas até 50.000 euros As empresas do comércio a retalho podem pedir a partir desta segunda uma ajuda financeira direta não reembolsável. O montante total não pode ultrapassar os 50.000 euros.

A subvenção pode atingir 10.000 euros no máximo para uma associação que emprega até dez trabalhadores, 50.000 euros para uma asbl com até 50 assalariados e 100.000 euros para as organizações que têm mais do que 50 empregados. Os interessados poderão obter mais informações no site Guichet.lu.

