Turismo. Cerca de 34.000 vouchers já foram usados

Cerca de 34.000 residentes ou transfronteiriços já usaram os vales de 50 euros que o Governo distribuiu e que dão direito a uma noite num hotel do país.

Diana ALVES Cerca de 34.000 residentes ou transfronteiriços já usaram os vales de 50 euros que o Governo distribuiu e que dão direito a uma noite num hotel do país.

Os dados divulgados esta terça pela Direção-Geral do Turismo revelam que os cupões foram usados em 234 estruturas de alojamento no país. O site da internet dedicado à iniciativa foi consultado mais de 309.000 vezes.

Note-se que os vouchers podem ser usados até ao final do ano. A distribuição de cupões de 50 euros por cada residente, para usar nos hotéis e outros alojamentos turísticos do país, foi uma das medidas tomadas pelo Executivo para apoiar o ramo da hotelaria, fortemente afetado pela crise pandémica. Com a suspensão de voos comerciais e a implementação de medidas sanitárias, hotéis e outras estruturas de alojamento registaram perdas significativas.

Segundo os dados divulgados hoje, que se baseiam em diversas sondagens do instituto Luxembourg for Tourism (LFT), a classificação do Grão-Ducado enquanto zona de risco, em meados de julho, teve fortes repercussões ao nível da taxa de ocupação da hotelaria e parques de campismo.

As quebras foram sentidas especialmente entre os turistas belgas e alemães, que cancelaram as estadias que tinham previstas no Luxemburgo. Mesmo assim, esses cancelamentos acabaram por ser compensados pelos turistas holandeses, que se mantiveram fiéis, e pelo crescimento do turismo interno.

Cerca de 62% dos hotéis e 86% dos parques de campismo sondados declararam ter acolhido mais residentes do Luxemburgo este ano. Um terço dos hotéis e 57% dos parques de campismo falam mesmo num "aumento substancial".

