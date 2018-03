O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mostrou sinais de flexibilidade na intenção de impor tarifas sobre o aço e alumínio. No entanto, é uma 'atenção' destinada apenas a alguns países.

Trump pode flexibilizar tarifas a alguns países

Trump comprometeu-se a ser flexível com os "verdadeiros amigos" do país, segundo palavras do próprio numa mensagem do Twitter.

O objetivo será proteger aqueles que tratam os Estados Unidos de forma justa no comércio e na defesa.

Recorde-se que o presidente dos Estados Unidos suscitou o protesto de vários países, na semana passada, após anunciar que vai impor taxas aduaneiras de 25% para as importações de aço, e 10%, para as de alumínio.

A medida deverá ser anunciada em concreto até este fim de semana e, segundo a Casa Branca, seria generalizada, sem exceções para nenhum país, mas na quarta-feira um porta-voz da presidência admitiu que Trump poderá isentar o México, o Canadá e talvez outros países do pagamento de impostos sobre as importações de alumínio e de aço.