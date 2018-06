Trump defende taxas comerciais e exige que EUA sejam tratados de “forma justa”

Um “bar de bourbons” abriu recentemente perto do sítio onde vivo. Eu, que não sou apreciador de whisky, presumo ainda assim que os melhores exemplares continuam a vir da Escócia e da Irlanda, e imagino que restringir o bar apenas a whiskies provindos dos EUA seja uma simples jogada de marketing de nicho. Seja como for, a ideia está a resultar, porque o local tem estado bastante concorrido, mas teve muito azar no timing: ainda há pouco apareceu e talvez já vá ter de fechar as portas, porque o produto que vende vai encarecer.