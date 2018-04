As trocas comerciais entre Portugal e Luxemburgo duplicaram nos últimos seis anos, com o volume de negócios a atingir os mil milhões de euros em 2017.

As trocas comerciais entre Portugal e Luxemburgo duplicaram nos últimos seis anos, com o volume de negócios a atingir os mil milhões de euros em 2017.

De acordo com o presidente da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Luxemburguesa ( CCILL ), Francisco da Silva, o crescimento anual das importações e exportações rondou os “16% por ano”, entre 2012 e 2017.

“Se considerarmos o volume de negócio em função do número de habitantes de cada país, [o volume de negócios de mil milhões de euros] é significativo”, afirmou, à RADIO LATINA, Francisco da Silva, com base em dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) de Portugal, divulgados no mês passado.

Aparelhos elétricos, vinhos e móveis lideram a lista de produtos que o Luxemburgo importa de Portugal, se tivermos em conta os dados referentes a 2017. Em relação às exportações do Grão-Ducado para Portugal, destacam-se também os aparelhos elétricos, seguidos de medicamentos e tabaco.

Francisco da Silva atribui o mérito desta evolução às próprias empresas. “O mérito desta duplicação de valores e deste aumento, de uma taxa anual de 16%, é todo das empresas. No entanto, está cá alguém para os ajudar e orientar como a Câmara de Comércio e Indústria Luso-Luxemburguesa”, afirmou o responsável à estação emissora.



As declarações do dirigente luso surgem dias antes da 2° edição da "Portugal Expo", que arranca sexta-feira e se prolonga até domingo na LuxExpo, em Kirchberg, cidade do Luxemburgo.

No evento, cerca de 50 empresas portuguesas vão mostrar os seus produtos e serviços ao público luxemburguês, durante os três dias do certame. Imobiliário, construção, moda e turismo são algumas das áreas representadas na "Portugal Expo".

