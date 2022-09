Nora Back sublinha que atualmente o país enfrenta uma crise de poder de compra e que a situação é tensa para muitos residentes.

Luxemburgo

Tripartida. OGBL descarta novo adiamento da indexação dos salários

Susy MARTINS

A OGBL não vai caucionar mais um adiamento da indexação salarial. Numa antevisão às reuniões que decorrem esta tarde, entre o governo e os parceiros sociais, embora separadamente, a presidente da central sindical, Nora Back, esclareceu à RTL que para o sindicato está fora de questão que se adie mais uma indexação dos salários.

Já na última reunião tripartida, este sindicato foi o único que não assinou o acordo.

Governo prepara tripartida com parceiros sociais Bettel vai apresentar as conclusões destes primeiros encontros ao final desta quarta-feira à tarde.

Nora Back sublinha que atualmente o país enfrenta uma crise de poder de compra e que a situação é tensa para muitos residentes. A dirigente sindical acrescentou que o Grão-Ducado não se encontra numa crise económica ou de recessão, que a taxa de desemprego está baixa e que também não há registo de muitas falências. Por isso, segundo a sindicalista, esta é a altura de apoiar a população face ao aumento dos preços.

Grandes empresas continuam a pagar dividendos

A OGBL frisa ainda que as grandes empresas continuam a apresentar um bom volume de negócios, e que o grupo Cactus, por exemplo, ainda conseguiu pagar, no ano passado, 60 milhões de euros em dividendos. No entanto, Back diz que não se pode esquecer as pequenas e médias empresas, que têm sentido as repercussões do aumento do preço da energia.

Para a OGBL, só a indexação dos salários não é suficiente para ajudar a população. Seriam necessárias outras medidas como, por exemplo, adaptar a tabela fiscal à indexação ou ainda criar um subsídio de energia.

Devido à inflação elevada e à crise energética, governo, sindicatos e patronato vão reunir-se a partir deste domingo na chamada tripartida em que serão discutidas as medidas de apoio aos agregados familiares e às empresas. ~

Para preparar esse encontro, o Governo reúne-se hoje com sindicatos e patronato, mas em reuniões distintas.

Por volta das 18 horas, o chefe do Executivo deverá apresentar as conclusões dos encontros, em conferência de imprensa.

