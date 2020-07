Várias companhias aéreas mundiais estão a despedir milhares de trabalhadores na sequência da crise pandémica.

Tripartida avança com plano de manutenção de empregos na aviação

Henrique DE BURGO Várias companhias aéreas mundiais estão a despedir milhares de trabalhadores na sequência da crise pandémica.

A criação de grupos de trabalho comuns entre empresas e sindicatos do setor da aviação luxemburguesa nas próximas semanas é a principal decisão anunciada pelo Governo, no seguimento da reunião tripartida desta terça-feira, 14 de julho.

Governo, patrões e sindicatos estiveram reunidos em Kirchberg. O primeiro encontro serviu para discutir os atuais desafios e futuro do setor da aviação. De acordo com o Ministério da Mobilidade, os grupos de trabalho vão estabelecer um procedimento para garantir a manutenção do emprego. "O setor de aviação é uma das áreas mais afetadas pela crise sanitária, económica e social que o Luxemburgo enfrenta", afirmou em comunicado o ministro da tutela, François Bausch. Recorde-se que várias companhias aéreas mundiais despediram milhares de trabalhadores na sequência da crise pandémica. A Lufthansa, por exemplo, pretende despedir 22 mil funcionários, a British Airways 12 mil e Air France 7.500.

Além dos sindicatos, estiveram na reunião os diretores das empresas Luxair, LuxAirport e Cargolux, e os ministros da Mobilidade, François Bausch, do Trabalho, Dan Kersch, e das Finanças, Pierre Gramegna. A próxima reunião tripartida do setor da aviação foi marcada para 17 de setembro.



