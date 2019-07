A decisão surge depois de um escândalo de branqueamento de capitais.

Tribunal ordena liquidação do ABLV Bank Luxembourg

O Tribunal Distrital do Luxemburgo ordenou esta terça-feira a liquidação do ABLV Bank Luxembourg.

Esta instituição faz parte do ABLV Group, uma entidade de crédito da Letónia, que está em processo voluntário de liquidação no seu país.



A decisão surge depois de um escândalo de branqueamento de capitais. Em fevereiro de 2018, o Departamento do Tesouro norte-americano divulgou um relatório, onde acusava a instituição de lavagem de dinheiro e da violação de sanções impostas à Coreia do Norte.

A sentença do tribunal, que foi divulgada pela Comissão de Vigilância do Setor Financeiro (CSSF, na sigla em francês), representa o desfecho esperado, depois de o ABLV Bank Luxembourg ter concordado no final do mês passado com a liquidação.