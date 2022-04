Um tribunal de Paris aplicou, numa decisão vista como histórica, uma multa de 375.000 euros à plataforma Deliveroo France e responsabilizou criminalmente três dos seus gestores. A empresa foi ainda condenada a pagar indeminizações aos sindicatos.

Tribunal francês aplica multa inédita a plataforma de entregas por "trabalho encoberto"

O tribunal judicial de Paris aplicou, esta terça-feira, uma multa de 375.000 euros, o máximo previsto, à empresa Deliveroo France por "trabalho encoberto", no primeiro julgamento criminal em França sobre a "uberização" do real estatuto dos estafetas de entregas desta plataforma.

O tribunal seguiu na íntegra as exigências da acusação, que, durante o julgamento do mês passado, tinha pedido a pena máxima de 375.000 euros em multas contra a Deliveroo, bem como uma pena de prisão suspensa de um ano contra dois antigos executivos franceses da empresa.

"O delito de trabalho encoberto" ficou provado, disse a juiza presidente da 31ª câmara do tribunal judicial ao anunciar a decisão. Um porta-voz de Deliveroo disse que a plataforma estava "a considerar" recorrer da decisão. A Deliveroo foi também condenada a pagar 50.000 euros de indemnização a cada um dos cinco sindicatos (CGT, Union Solidaires, Sud commerces et services, Sud commerces et services Ile-de-France e Syndicat des transports légers) que tinham apresentado uma ação civil por "preconceito moral".

Além disso, poderá ter ainda de pagar indemnizações a alguns antigos entregadores.

Gestores considerados culpados

..............Os dois gestores que tinham estado na empresa entre 2015 e 2017 também foram considerados culpados do crime de "trabalho encoberto", tendo sido condenados a uma pena de prisão suspensa de um ano e ao pagamento de uma multa de 30.000 euros, juntamente com uma proibição de gestão empresarial durante cinco anos. Um terceiro executivo da plataforma foi considerado culpado de cumplicidade e foi condenado a uma pena suspensa de quatro meses de prisão e a uma multa de 10.000 euros.

Esta decisão do tribunal terá de ser afixada, nomeadamente em frente das instalações de Deliveroo durante um mês, sentenciou o tribunal.

Segundo as autoridades judiciais, a plataforma é responsável por "uma instrumentalização e uso indevido da regulamentação laboral", com o objetivo de organizar uma "dissimulação sistémica" de trabalhos de entrega que deveriam ter sido assumidos como assalariados e não independentes, afirmou durante o julgamento a procuradora Céline Ducournau, cujos argumentos foram aceites pelo tribunal.

A "fraude" tinha como único objetivo empregar o os trabalhadores de entregaas "a um custo inferior" e não importava se alguns deles estavam "satisfeitos" com este estatuto ou se "se sentiam livres" para o aceitar ou não, acrescentou a magistrada.

"O tribunal nota que a questão não é se o estatuto de trabalhador independente é ou não um estatuto jurídico satisfatório, mas se neste caso a Deliveroo utilizou uma cobertura jurídica fictícia que não corresponde à realidade das atividades profissionais dos trabalhadores de entregas", explicou a presidente da 31ª câmara do tribunal ao proferir a sua decisão, acrescentando que "no presente caso, a perturbação causada à ordem pública económica, social e fiscal é importante".

Concorrência desleal

A juiza do tribunal considerou ainda que o recurso à utilização de "mão-de-obra não declarada gera uma situação de concorrência desleal face aos trabalhadores declarados, pelos quais o empregador deve pagar contribuições para a segurança social e porque estes trabalhadores pagam eles próprios impostos de acordo com os rendimentos declarados, mas também por comparação com outras empresas do sector da entrega a curta distância que, por seu lado, cumprem a legislação".

Além disso, segundo a magistrada, "um falso trabalhador independente, sujeito a uma relação jurídica de subordinação e numa situação de dependência económica, não poderá fazer valer os seus direitos sociais nas mesmas condições que um trabalhador declarado: direito à greve, check-ups médicos, liberdade sindical, feriados públicos, etc.", enumerou.

Deliveroo pondera recorrer

Um porta-voz da Deliveroo France disse que a empresa estava "a considerar" recorrer da decisão do tribunal.

"Contestamos categoricamente este julgamento, que achamos difícil de compreender", disse Damien Steffan, chefe de comunicações da plataforma.

O responsável defendeu que o modelo da empresa "oferece aos motoristas de entregas a flexibilidade de que necessitam". "E eles dizem-nos que o apreciam", sublinhou", acrescentando que a empresa pretende "continuar a investir em França", apesar da sentença e da multa recorde num processo deste tipo.

Decisão "histórica", dizem os sindicatos

Para os sindicatos a decisão do tribunal em aplicar uma multa no seu valor máximo à plataforma de entregas e de responsabilizar criminalmente os seus gestores é considerada histórica, num setor muitas vezes acusado de promover a "uberização" dos direitos laborais.

"É um julgamento forte porque foi decidido pelo tribunal aplicar o valor máximo da penalização", reagiu Fabrice Angei da CGT, à saída da sala de audiências. "Esta é a primeira condenação por trabalho encoberto para Deliveroo. É histórico", acrescentou.

Durante o julgamento, que decorreu em março, mais de uma dezena de motoristas de entregas deslocaram-se de bicicletas ou trotinetas deslocaram-se ao tribunal para contar a sua versão da relação laboral com a Deliveroo.

Os trabalhadores disseram que inicialmente foram atraídos pelas promessas de "liberdade" e "flexibilidade", mas na "guerra" para obter os melhores "slots", a "pressão", a "vigilância" e as reprimendas da Deliveroo sobrepuseram-se às vantagens prometidas. Cerca de 100 profissionais de entregas são partes civis do processo.

Por sua vez, a Deliveroo afirmou que apenas "ligava" clientes, proprietários de restaurantes e pessoal de entregas entre si e negou "qualquer ligação de subordinação".

Mas o tribunal contestou esta versão, afirmando que não se trata apenas de uma plataforma para pôr as pessoas em contacto umas com as outras. "É uma plataforma de serviço que presta um serviço duplo ao restaurante e aos clientes. A sua principal atividade é o serviço de entrega", salientou a juíza.

O estatuto de trabalhador por conta própria quer dos motoristas Uber, quer dos entregadores de bens e produtos tem sido altamente contestado em muitos países, nos últimos tempos, sobretudo com o boom registado durante a pandemia neste tipo de serviços.

Essa contestação tem sido feita em protestos dos próprios trabalhadores, em tribunais ou, mais raramente, com a criação de leis específicas que têm levado alguns dos gigantes do setor a propor compromissos.





