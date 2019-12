O arresto surge na sequência de uma providência cautelar interposta pelo Estado angolano.

Tribunal de Luanda arresta contas bancárias de Isabel dos Santos

O Tribunal de Luanda ordenou o arresto de contas bancárias e de participações de Isabel dos Santos e do marido Sindika Dokolo, nas empresas onde são acionistas. A decisão abrange ainda Mário Leite Silva, administrador de Isabel dos Santos em várias empresas por ela detidas e atualmente presidente do conselho de administração do Banco de Fomento de Angola.

No caso de Isabel dos Santos e do marido estão em causa os saldos existentes em contas bancárias no Banco Internacional de Crédito (BIC), Banco de Fomento de Angola (BFA), Banco Angolano de Investimento (BAI) e Banco Económico (BE).

Além disso, foram arrestadas preventivamente participações em empresas como a ZAP Midia SA, Finstar, Cimangola, Condia, sociedade de distribuição de Angola, Sodiba, sociedade de distribuição de bebidas de Angola, Sodiaba Participações, entre outras.

A empresária angolana já reagiu à notícia através do Twitter, afirmando que a verdade "há de imperar" e deixando à sua equipa uma "mensagem de tranquilidade e confiança".

O arresto surge, segundo o Jornal de Negócios, que cita o despacho do Tribunal Provincial de Luanda, na sequência de uma providência cautelar interposta pelo Estado angolano. Este defendia que Isabel dos Santos e o seu marido, Sindika Dokolo, utilizaram fundos de empresas públicas para fazerem negócios, não tendo pago os mesmos. O jornal público cita as empresas públicas Sodiam (diamantes) e Sonangol (petróleo).

O despacho afirma ainda que Isabel dos Santos “por intermédio do seu sócio Leopoldino Fragoso do Nascimento, está a tentar transferir alguns dos seus negócios para a Rússia, tendo a Polícia Judiciária portuguesa interceptado uma transferência de dez milhões de euros que se destinava à Rússia”.

O documento adianta que em causa estão perdas para o Estado angolano superiores a mil milhões de dólares.