Com a reforma da lei no final do ano passado, o teto máximo do financiamento público dos partidos aumenta para até 80% das receitas globais.

Tribunal de Contas conclui que todos os partidos respeitaram as regras de financiamento público

Susy MARTINS Com a reforma da lei no final do ano passado, o teto máximo do financiamento público dos partidos aumenta para até 80% das receitas globais.

Os sete partidos políticos representados no Parlamento (CSV, LSAP, DP, Déi Gréng, ADR, Déi Lénk e Piratas), e que apresentaram uma lista eleitoral nas quatro circunscrições para legislativas em 2018, respeitaram as regras orçamentais estipuladas na lei.

A constatação está presente no relatório do Tribunal de Contas sobre o financiamento dos partidos políticos, apresentado na segunda-feira aos membros da comissão parlamentar. No balanço relativo a 2019, o financiamento público dos sete partidos representados no parlamento luxemburguês rondou os 2,6 milhões de euros. Todos os partidos recolheram nas últimas legislativas uma média mínima nacional de 2% de votos, condição necessária para ter assento parlamentar.

Quanto ao montante atribuído a cada partido, o CSV foi o que recebeu a maior fatia (708.234 euros), seguindo-se o DP (469.782 euros), e o Déi Gréng (425.737 euros). Em quarto lugar na lista ficou o LSAP (384.967 euros), seguido do ADR (255.690 euros), o Partido Pirata (192.378 euros). O último da lista foi o Déi Lénk (171.913 euros).

Na auditoria o Tribunal de Contas concluiu ainda que a lei sobre as ajudas públicas aos partidos foi respeitada, sendo que o teto máximo de 75% foi respeitado por todas as formações partidárias. O financiamento público não podia exceder os 75% das receitas globais da estrutura central do partido até 2019.

Com a reforma da lei no final do ano passado, o teto máximo aumenta para 80% das receitas globais, valor que terá efeitos já na próxima auditoria. O Tribunal de Contas estipula ainda que a partir do próximo ano, para além das doações aos partidos políticos vão também ser tidas em conta as doações a estruturas próximas dos partidos.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.