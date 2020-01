Um dos dados analisados no relatório diz respeito à tentativa de burla de que o Fundo da Habitação foi vítima recentemente. Foram registadas duas transferências suspeitas: uma de 300 mil euros e outra de 530 mil.

Tribunal de Contas aponta falhas à gestão do Fundo da Habitação

Diana ALVES

Não foi tarefa fácil. O Tribunal de Contas diz ter encontrado dificuldades durante a sua análise à gestão do Fundo da Habitação. As conclusões do relatório especial do tribunal foram apresentadas ontem aos deputados da comissão de controlo e execução orçamental, com o tribunal a pôr a nu uma série de incoerências.

Dados pouco fiáveis, documentos em falta, incoerências e informações incorretas. São estas as principais conclusões do Tribunal de Contas, que analisou a gestão do Fundo da Habitação no período 2015-2017.

No documento, o tribunal aponta vários exemplos daquilo que considera ser uma gestão incoerente. Conta, por exemplo, que pediu várias vezes ao Fundo da Habitação uma lista dos terrenos adquiridos pela estrutura e dos apoios à construção, sublinhando que o fundo “não foi capaz de fornecer informações claras e fiáveis”.



Foto: Chris Karaba/Luxemburger Wort

O tribunal dá também conta de dois episódios, ocorridos entre 2015 e 2017, em que “administradores estiveram ausentes de reuniões, tendo obtido na mesma as suas indemnizações”. Verbas que o Tribunal de Contas qualifica de “injustificadas”.

Um dos assuntos analisados no relatório diz respeito à tentativa de burla de que o Fundo da Habitação foi vítima em novembro de 2018 e janeiro de 2019. Em causa estiveram duas transferências, uma de 300.000 euros e outra de 530.000, que foram parar a uma conta bancária na Polónia.



Os montantes destinavam-se ao pagamento de uma obra realizada por uma empresa luxemburguesa de construção, só que a conta polaca não pertencia à empresa.



Ora, o Tribunal de Contas sublinha no relatório que o banco alertou o fundo sobre a transação potencialmente fraudulenta, sendo que o fundo acabou por confirmar o pagamento.

As conclusões do Tribunal de Contas nesta matéria parecem não ter sido suficientes para os deputados, que pediram à instituição explicações suplementares sobre o assunto.

Apesar de tudo, o presidente do tribunal, Marc Gengler, sublinhou que o Fundo da Habitação foi “muito transparente e honesto” nas suas respostas e deu razão a todas as notas e recomendações contempladas no relatório especial da instituição.