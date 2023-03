Marcados pela falência de três bancos norte-americanos e pela aquisição forçada do Credit Suisse, estes dias provocaram uma onda de pânico entre os investidores, a fazer lembrar a crise de 2008.

Treze dias de tormento bancário que fizeram tremer a Europa

Treze dias de turbulência, marcados pela falência de três bancos norte-americanos e pela aquisição forçada do Credit Suisse, provocaram uma onda de pânico entre os investidores, a fazer lembrar a crise financeira de 2008.

Criptomoedas: Silvergate entra em colapso

A 8 de março, a controladora do Silvergate Bank, um importante player de criptomoedas, anunciou o encerramento devido à recente crise no setor, em particular a implosão da plataforma de negociação FTX.

Silicon Valley Bank. EUA encerram banco das tecnológicas

Na mesma noite, outro banco californiano muito mais importante, o Silicon Valley Bank (SVB), especializado no setor das startups tecnológicas, anuncia que vendeu à última da hora uma carteira de 21 mil milhões de dólares em títulos financeiros para garantir liquidez. As ações caem 60%. A cotação é suspensa e no dia seguinte o banco é encerrado pelas autoridades norte-americanas. É a maior falência de um banco americano desde a crise financeira de 2008.

EUA tentam tranquilizar clientes bancários

Vários bancos norte-americanos como o Signature Bank, com sede em Nova Iorque e que perdeu mais de 20% na sexta-feira, 10 de março, estão em dificuldades. No domingo, 12 de março, as autoridades norte-americanas prometem que os clientes poderão levantar todos os seus depósitos do SVB. As autoridades revelam que o Signature Bank, 21º banco do país, especializado em criptomoedas, fechou portas.

Evite uma corrida ao banco

Após a abertura das bolsas europeias na segunda-feira, 13 de março, líderes políticos e reguladores multiplicaram as palavras tranquilizadoras, após a falência dos três bancos norte-americanos. As ações dos bancos estão em queda, especialmente o Credit Suisse, o elo mais fraco, sob a influência de extensas reestruturações e dos mais recentes escândalos. O presidente dos EUA, Joe Biden, diz que o sistema bancário dos EUA é "sólido". Mas o banco regional californiano First Republic, 14ª instituição financeira do país, perdeu mais de 65% na abertura do dia em Wall Street.

Credit Suisse em crise

Na quarta-feira, 15 de março, o Saudi National Bank, principal acionista do Credit Suisse desde novembro, disse que não investiria mais no banco. O histórico pilar da banca suíço perde até -30% em ações. A notícia causa uma tempestade no mercado de ações de títulos bancários europeus. A viver altos e baixos há dois anos, o segundo banco suíço reconhecera no dia anterior “fraquezas substanciais”. Os 50,43 mil milhões de euros emprestados na quinta-feira, 16 de março, pelo banco central do país para "fortalecer" o Credit Suiisse trazem um dia de descanso. O Banco Central Europeu (BCE) decide um novo aumento das taxas para combater a inflação, dizendo que os bancos da zona euro são sólidos e “resilientes”.

O maior banco da Suíça, o UBS, pressionado pelas autoridades, concorda no domingo, 19 de março, em comprar o rival Credit Suisse por 3,02 mil milhões de euros pagos em ações, dando assim origem a um novo gigante bancário. A notícia é anunciada pelo Presidente da Confederação Suíça.