Três maiores sindicatos pedem reunião urgente com Bettel sobre CovidCheck nas empresas

Catarina OSÓRIO Implementação do regime nas empresas vai estar integrado na nova 'lei covid', que entra em vigor a 1 de novembro.

Os três maiores sindicatos do país, a OGBL, LCGB e a CGFP pediram esta quinta-feira uma reunião urgente sobre o regime CovidCheck nas empresas que deverá entrar em vigor na nova 'lei covid' a partir de 1 de novembro.

Nos últimos dias vários organismos e sindicatos, incluindo a LCGB e a ALEBA, têm-se manifestado contra a medida e as implicações que poderá ter nos direitos individuais e laborais dos trabalhadores, ou mesmo ser aproveitada como justificação para despedimentos.

Na carta enviada também à imprensa a CGFP, LCGB e OGBL reiteram a total rejeição da medida "que carece de detalhes práticos essenciais". Os três organismos relembram que é preciso respeitar a obrigação do empregador de informar e consultar a delegação do pessoal, bem como a proteção de dados, eventuais sanções para as empresas que penalizem os trabalhadores, bem como o direito a testes gratuitos.

Trabalhadores que recusem o CovidCheck podem ser penalizados No Luxemburgo, as empresas do setor público e privado podem adotar o regime CovidCheck que entra em vigor a 1 de novembro, tornando obrigatório para os funcionários a apresentação do certificado, anunciou esta tarde Xavier Bettel.

E falam ainda numa "possível divisão irreparável entre vacinados e não vacinados, o que poderia perturbar seriamente a paz social nas empresas", rejeitando o argumento do Governo de que o regime CoviCheck nas empresas poderá aumentar a taxa de vacinação no país.

O primeiro-ministro, Xavier Bettel, anunciou recentemente que as empresas do setor público e privado podem adotar o regime CovidCheck que entra em vigor a 1 de novembro. A medida é facultativa, mas se for aplicada pelas empresas os funcionários passam a estar obrigados a apresentar o passe sanitário para poder trabalhar. Haverá penalizações para quem não tiver um certificado válido ou a ausência dele.







