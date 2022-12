É um aumento de quase 110 milhões face ao ano anterior.

Orçamento do Estado

Transportes públicos gratuitos custam 800 milhões de euros ao Estado

Diana ALVES

Os transportes públicos gratuitos vão custar cerca de 800 milhões de euros ao Estado em 2023. A verba consagrada aos transportes coletivos no Orçamento do Estado para o próximo ano (OE2023) é de 799,7 milhões de euros.

É um aumento de quase 110 milhões face ao ano anterior, segundo dados divulgados no Parlamento pelo ministro da Mobilidade e Obras Públicas, François Bausch.

No total, o OE2023 consagra um total de 1,013 mil milhões de euros para as despesas com mobilidade e obras públicas, mais do que os 985 milhões inicialmente previstos.

O aumento explica-se, segundo o ministro, por investimentos importantes, nomeadamente na construção de estradas, na infraestrutura ferroviárias e na construção de liceus.

O envelope financeiro destinado à extensão da rede do metro de superfície (tram), por exemplo, é de 52,5 milhões de euros.



