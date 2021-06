Taxa de pontualidade no ano passado foi de 94,7%, uma melhoria face aos 90% registados em 2019.

Transportes públicos

Comboios transportaram menos passageiros em 2020

Susy MARTINS Taxa de pontualidade no ano passado foi de 94,7%, uma melhoria face aos 90% registados em 2019.

Os Caminhos de Ferro do Luxemburgo (CFL) transportaram cerca de 14,5 milhões de passageiros no ano passado, representando menos dez milhões de utentes do que em 2019.

Sem surpresas, a diminuição do número de utentes deve-se à pandemia, mas que não impediu, no entanto, a empresa de registar um lucro de 4,6 milhões de euros. Apesar das contas no 'verde', o valor significa uma quebra de 74% face a 2019, segundo o relatório anual da empresa pública.

Em sentido contrário, as despesas ligadas aos investimentos progrediram, passando de 77,8 milhões em 2019 para 92,5 milhões de euros em 2o20, um aumento de quase 12%.

No documento, a empresa sublinha ainda que desde o início da crise sanitária adaptou constantemente as medidas às diretivas e recomendações do Governo, de forma a assegurar a segurança dos utentes.

Cerca de 40% dos objetos perdidos nos comboios são devolvidos aos proprietários Uma vez atribuídos aos funcionários dos CFL, os objetos encontrados são guardados durante dois meses.

A CFL assinala que continua a fazer esforços para melhorar a qualidade dos serviços, nomeadamente na pontualidade. Em 2020, esta taxa atingiu os 94,7%, uma melhoria face aos 90% registados em 2019.

No relatório, pode ainda ler-se que a empresa participou ativamente nos trabalhos da Célula de Crise Logística do Ministério da Saúde, ajudando as equipas da LuxairCargo no aprovisionamento de material médico desde abril de 2020.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.