Está em curso um projeto-piloto que irá permitir aos trabalhadores transfronteiriços viajar gratuitamente entre o parque de estacionamento da P&R em Roussy-le-Village e o Grão-Ducado.

Mobilidade

Transportes gratuitos no Luxemburgo custam ao Estado 41 milhões por ano

Redação Está em curso um projeto-piloto que irá permitir aos trabalhadores transfronteiriços viajar gratuitamente entre o parque de estacionamento da P&R em Roussy-le-Village e o Grão-Ducado.

Dois anos após a introdução do transporte público gratuito, o Ministro da Mobilidade François Bausch descreve-o como uma "medida social importante", apesar do seu custo anual para os cofres do Estado: 41 milhões de euros a cada 12 meses.

"É a cereja no topo do bolo na nossa estratégia global para uma revolução multimodal", declarou Bausch na sua resposta a uma pergunta parlamentar dos deputados Carlo Weber e Dan Biancalana do Partido Socialista dos Trabalhadores do Luxemburgo (LSAP).

No entanto, a gratuidade dos transportes públicos não resolve todos os problemas, tendo em conta a dimensão do pequeno país. Por isso, já está em curso um projeto-piloto em colaboração com a Comunidade Francesa de Municípios de Cattenom, que irá permitir aos trabalhadores transfronteiriços viajar gratuitamente entre o parque de estacionamento da P&R em Roussy-le-Village e o Luxemburgo.

De acordo com a RTL, se for bem sucedido, o projeto poderá abrir caminho para que o mesmo se alastre às regiões fronteiriças belgas e alemãs.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.