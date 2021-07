Quanto aos destinos mais procurados pela Luxair até ao passado mês de junho, o Porto lidera, seguido de Lisboa e Nice.

Luxair perdeu 81% de passageiros em relação a 2019

Henrique DE BURGO

A Luxair registou no mês de junho menos 81% de passageiros, quando comparado com o mesmo período de 2019, antes da pandemia. Segundo os números divulgados pela companhia aérea luxemburguesa, até junho deste ano foram transportados 133.609 passageiros, enquanto no ano passado foram 228.621. Como termo de comparação, em 2019 a empresa transportou 687.844 passageiros.

Quanto aos destinos mais procurados pela Luxair até ao mês de junho deste ano, o Porto lidera, seguido de Lisboa e Nice.

Já no operador turístico LuxairTous, os passageiros diminuíram 45% (148.525 em 2021 e 271.745 em 2019), devido às restrições de viagem ligadas à pandemia. Aqui, os destinos mais procurados até junho foram Palma de Maiorca, Faro e Málaga.

A Luxair voa atualmente para 85 destinos de 34 países e a LuxairTours para 51 destinos de 16 países.



