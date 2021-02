O Executivo discutiu a proposta de diretiva relativa aos relatórios públicos por país, que visa obrigar as empresas a publicar dados contabilísticos, como volume de negócios, lucros e impostos pagos.

Transparência fiscal. Governo garante que Luxemburgo está empenhado no esforço europeu

Ana TOMÁS

O Governo luxemburguês garantiu, esta quinta-feira, que o Grão-Ducado não se vai opor aos objetivos da União Europeia para a diretiva de transparência fiscal, que prevê relatórios públicos por país, nos quais as empresas devem publicar dados contabilísticos, como o volume de negócios, lucros e impostos pagos.

O ministro Franz Fayot recordou que o Luxemburgo apoia e aplica todas as regras europeias e internacionais sobre transparência fiscal e que o país está também construtivamente empenhado em fazer avançar a agenda da UE nesta área.

Numa altura em que o Grão-Ducado é novamente apontado como paraíso para a evasão fiscal, na investigação OpenLux, o Governo reafirma que não se opõe aos princípios subjacentes à proposta de "informação pública país por país", que visa aumentar a transparência nessa matéria.

Apesar disso, o comunicado do ministro da Economia salienta que o Luxemburgo considera que a base jurídica escolhida para discutir e avançar com esta proposta está errada.

"Vale a pena lembrar que a posição do Luxemburgo de que a questão da base jurídica adequada para discutir e adotar disposições fiscais na UE é uma questão de princípio que não é negociável. Para o Grão-Ducado, é motivo de preocupação que as questões fiscais sejam discutidas e adotadas fora da área reservada pelos tratados europeus para a tributação. Além disso, é lamentável que o parecer do Serviço Jurídico do Conselho, que o Luxemburgo apoiou plenamente, tenha sido ignorado sobre este assunto", refere o comunicado.

Governo rejeita imagem “totalmente injustificada” As revelações da investigação OpenLux agitaram a política luxemburguesa na última semana e o Governo viu-se obrigado a prestar esclarecimentos.

Franz Fayot sublinha que o Governo luxemburguês continua a considerar "que a questão dos relatórios públicos país por país se insere no domínio da tributação e deve, portanto, ser tratada no âmbito do canal ECOFIN". Mas o ministro afirma que o país respeitará "o seu compromisso com a transparência fiscal" e que por isso "não se oporá aos objetivos da Presidência do Conselho [Europeu] no que diz respeito à proposta de diretiva relativa à publicação de informações por país".

