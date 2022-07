Apenas a Alemanha e a Suíça têm salários para os transfronteiriços mais elevados.

Statec

Transfronteiriços. Um francês ganha menos 11.600 euros do que um alemão

Charles MICHEL Apenas a Alemanha e a Suíça têm salários para os transfronteiriços mais elevados.

O Statec, instituto nacional de estatísticas luxemburguês, publicou um relatório sobre o impacto dos trabalhadores transfronteiriços na balança de pagamentos. Na análise relativa a 2020, no total, a remuneração atribuída a trabalhadores transfronteiriços que entram no Luxemburgo ascendeu aos 12,3 mil milhões de euros.

Já os que saem do país para trabalhar corresponde a 1,8 mil milhões de euros. Isto significa, como o Statec assinala, "um défice de 10,5 mil milhões na balança de pagamentos". Em 2020, o Luxemburgo ocupava o terceiro lugar na Europa em relação à remuneração de trabalhadores que atravessam a fronteira. Apenas a Alemanha e a Suíça têm salários mais elevados para os transfronteiriços.

O relatório assinala que entre 2005 e 2020, o número de trabalhadores transfronteiriços aumentou em média 3,9%, por ano. Há uma ligeira estagnação em 2020, com um aumento de "apenas" 2,1%, causado pela pandemia de covid-19.

Nesse ano, o Luxemburgo tinha 204.489 trabalhadores transfronteiriços assalariados, e a maioria são franceses (52%), seguido dos alemães (24%) e dos belgas (24%).

No que toca aos salários, os transfronteiriços franceses recebiam um salário anual de 47 mil euros, valor que corresponde a menos 11.100 euros do que os belgas (58.100 euros/ano) e menos 11.600 euros do que os alemães (58.600 euros/ano).

De acordo com o Statec, esta diferença pode ser explicada pelos setores de atividade. Os franceses, que também são mais jovens, estão "sobre-representados" no setor da Horeca e no comércio.

Dos 13.374 trabalhadores no Grão-Ducado considerados 'residentes fronteiriços de saída', 11.801 trabalhavam para instituições europeias. Isto não significa que todos eles trabalhem em Bruxelas ou Estrasburgo. A maioria trabalha nomeadamente para instituições europeias sediadas no Luxemburgo (entre elas, a Comissão Europeia, Banco Europeu de Investimento, ou as escolas europeias).

Estes trabalhadores residem no país, mas são considerados na contagem como 'residentes fronteiriços de saída', por serem empregadores das instituições europeias.

(Artigo publicado originalmente na edição francesa do Luxemburger Wort.)

