Transfronteiriços franceses vão receber subsídio de 100 euros

Combustíveis ACL apela a novas ajudas para compensar aumento dos combustíveis

Peritos do Automóvel Clube do Luxemburgo fizeram as contas ao aumento do preço do combustível. O preço do gasóleo, por exemplo, era de 1,047 euros por litro no ano passado. Hoje é de 1,418 euros, ou seja, um aumento de mais de 35%.