Transfronteiriços alemães podem ficar em teletrabalho até março de 2022

Ana Patrícia CARDOSO

Transfronteiriços alemães podem ficar em teletrabalho até março de 2022

Mais uma vez, o Luxemburgo e a Alemanha decidiram prorrogar o acordo que permite aos transfronteiriços alemães permanecer em teletrabalho até final de março de 2022, sem perda de benefícios da Segurança Social luxemburguesa.

O anúncio não foi uma surpresa, uma vez que a pandemia na Alemanha - e um pouco por toda a Europa - está a agravar-se. "Tendo em conta a evolução da situação pandémica, acordámos com o Luxemburgo que o acordo mútuo permanecerá em vigor, pelo menos, até 31 de março de 2022", anunciou em comunicado o Ministério Federal das Finanças alemão.

"Como o acordo mútuo é uma medida excecional e temporária, as autoridades competentes da Alemanha e do Luxemburgo reavaliarão a evolução da situação pandémica antes de 31 de março de 2022 e consultar-se-ão mutuamente para decidir sobre a duração posterior da aplicação do acordo mútuo", lê-se no texto.

Assim, os cerca de 50 mil residentes na Alemanha que atravessam a fronteira para trabalhar no Grão-Ducado podem continuar a exercer as suas funções a partir de casa, sem limite de dias ou prejuízos fiscais.



O acordo agora em vigor foi alcançado a abril de 2020, no início da pandemia, e veio substituir o que existia desde 2011, em que o limite a que um trabalhador residente na Alemanha poderia recorrer ao teletrabalho era de apenas 19 dias.





