Transferências em dez segundos? Bruxelas quer bancos da UE a fazê-las sem custos

AFP O projeto de lei força os prestadores de serviços de pagamento a oferecerem também uma versão instantânea, sem cobrar mais por isso.

A Comissão Europeia quer forçar todos os bancos da União Europeia (UE) a apresentarem uma oferta de pagamento instantâneo, sem custos adicionais em comparação com as transferências bancárias tradicionais, de acordo com a proposta de legislação divulgada esta quarta-feira.

Estes pagamentos instantâneos, que levam menos de 10 segundos em qualquer altura ou dia do ano, representam apenas 11% de todas as transferências em euros efetuadas na UE.

São transferências que estão frequentemente sujeitas a encargos de até 30 euros, ao contrário das tradicionais, que normalmente demoram um dia, mas podem, no caso de um fim-de-semana seguido ou precedido de um feriado nacional, demorar mais de 72 horas.

Dificuldades financeiras agravam urgência da medida

O projeto de lei obriga os prestadores de serviços de pagamento que oferecem transferências em euros a oferecerem também uma versão instantânea. Também os proíbe de cobrar mais por pagamentos instantâneos do que por transferências tradicionais.

"As transferências instantâneas estão a tornar-se rapidamente a norma em muitos países. Devem também estar disponíveis para todos na Europa, para que continuemos a ser competitivos na cena internacional", declarou o vice-presidente da comissão Valdis Dombrovskis, citado em comunicado.

"A possibilidade de enviar e receber dinheiro em segundos é particularmente importante numa altura em que as contas estão a aumentar para as famílias e PMEs, e cada cêntimo conta", salientou a Comissária dos Serviços Financeiros Mairead McGuinness, recordando que a tecnologia existe desde 2017.

A proposta da Comissão visa também "libertar" dinheiro em trânsito no sistema financeiro, quase 200 mil milhões de euros por dia, para consumo ou investimento.

Proposta será submetida aos 27 e ao PE

Os prestadores de serviços de pagamento seriam também obrigados a verificar se o número da conta IBAN e o nome do beneficiário correspondem, a fim de alertar o pagador para uma possível fraude antes do pagamento.

A proposta, que altera as regras atuais, será submetida aos Estados-membros e ao Parlamento Europeu. Quando o texto estiver em vigor, os bancos terão seis a 12 meses para o implementar.

A Organização Europeia de Consumidores (BEUC, na sigla em francês) saudou as propostas, dizendo que o custo das transferências instantâneas e os receios de fraudesão "um travão" à utilização de tais pagamentos.

Mas estes "não devem ser um serviço premium, é tempo de se tornarem a norma", disse a directora-geral do BEUC, Monique Goyens.

