A Inspeção do Trabalho e das Minas (ITM) tem agora os inspetores necessários para realizar um trabalho "satisfatório", no terreno.

Número de inspetores da ITM no terreno triplicou em quatro anos

Susy MARTINS A Inspeção do Trabalho e das Minas (ITM) tem agora os inspetores necessários para realizar um trabalho "satisfatório", no terreno. A constatação é do ministro do Trabalho, Dan Kersch, na apresentação do balanço anual da ITM.

A organização dispõe atualmente de 206 funcionários, dos quais 86 são inspetores do trabalho e 61 estão em missão no terreno. Ainda em 2017 havia apenas 17 inspetores no terreno. Mas o ministro do Trabalho não quer ficar por aqui. "É preciso continuar a recrutar para ter meios suficientes para combater a fraude e penalizar aqueles que não respeitam o código do trabalho", frisaDan Kersch num comunicado enviado às redações.

Mas o ano 2020 não ficou só marcado pelos recrutamentos, mas também pela crise sanitária, que impactou a atividade das empresas e dos assalariados. Dan Kersch salienta que houve controlos no terreno, mesmo durante o confinamento.

Os agentes efetuaram um total de 4.419 controlos durante todo o ano passado, sendo que os setores do comércio e da construção foram os mais abrangidos.

Entre 18 de março 2020, altura do início do estado de emergência e até ao fim do ano, a ITM realizou mais de dois mil controlos específicos em matéria de segurança e de saúde no trabalho no âmbito da luta contra a pandemia, acrescentou ainda o titular da pasta do Trabalho.



