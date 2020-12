O Conselho de Estado emitiu três oposições formais ao projeto de lei, mas que não preocupam o representante do Ministério das Finanças.

Trabalhos parlamentares sobre OE2021 na reta final

A análise e discussão sobre a proposta do Orçamento de Estado (OE) para 2021 estão prestes a terminar. Na segunda-feira foi a vez de a comissão parlamentar das Finanças analisar o parecer do Conselho de Estado sobre a matéria. O Conselho de Estado emitiu três oposições formais ao projeto de lei, mas que não preocupam o representante do Ministério das Finanças. Pierre Gramegna defende a revisão do documento não vai mexer na sua essência, já que se tratam de alterações técnicas.

Mas as mexidas vão ter um impacto real no bolso dos contribuintes. Por exemplo, a aplicação da nova taxa sobre o dióxido de carbono que estava prevista para o dia 1 de janeiro de 2021, mas cuja entrada em vigor foi adiada para 1 de abril de 2021. O novo imposto sobre as emissões poluentes (combustíveis para veículos, óleo de aquecimento e gás) será aplicado a empresas e particulares. Segundo os cálculos do Governo cada tonelada de dióxido de carbono libertada na atmosfera vai custar 20 euros. O adiamento prende-se com o facto de os sistemas informáticos ainda não estarem ainda preparados para a mudança.

A comissão parlamentar das Finanças deverá voltar a reunir-se na próxima sexta-feira, 11 de novembro, sendo que o debate e o voto do OE20121 deverá ocorrer só na próxima semana, em sessão plenária.

