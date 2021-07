A empresa de distribuição de encomendas UPS não emprega nenhum motorista no Luxemburgo. Apesar da existência das típicas carrinhas de distribuição da empresa, de cor castanha, todos os motoristas são subcontratados.

Trabalho

Serviço de entregas. UPS nega responsabilidade de pagamentos a motoristas subcontratados

A empresa de distribuição de encomendas UPS não emprega nenhum motorista no Luxemburgo. Apesar da existência das típicas carrinhas de distribuição da empresa, de cor castanha, todos os motoristas são subcontratados. A denúncia é da central sindical OGBL, que acusa a empresa de não cumprir as suas responsabilidades.

Em causa está o fim de contrato, no dia 31 de agosto de 2021, com a única empresa subcontratada, a 'Plateau Luxembourg', que tem 87 funcionários a trabalhar para a UPS. Com a falência à vista para esta firma, a OGBL acusa a UPS de não querer assumir as suas responsabilidades e de fugir ao plano social.

Depois de a UPS ter negado o pagamento de todos os salários e prémios aos atuais e antigos funcionários em caso de falência da 'Plateau', o sindicato pede agora a intervenção do Governo e uma melhor regulamentação, que force as empresas contratantes a participar nos planos sociais das empresas subcontratadas.

Com o objetivo de salvaguardar os direitos dos trabalhadores, a OGBL e a administração da 'Plateau' negociaram, no dia 25 de junho, um plano social. O plano prevê, entre outras medidas o pagamento de todos os salários, das horas extras, dos prémios de domingo ou feriados não gozadas. Além disso, a direção da 'Plateau Luxembourg' comprometeu-se a contactar outras empresas interessadas em dar trabalho aos motoristas afetados.

Segundo refere a OGBL em comunicado, a UPS tem apenas 10 funcionários no Luxemburgo e, apesar do fim do contrato com a 'Plateau Luxembourg', vai voltar a subcontratar. Uma dessas firmas, a V&D Translux, já contratou cerca de 50 motoristas que estavam em risco de perder emprego, e a FB Logistics Lux contratou outros quatro motoristas.

Ao todo, cerca de 33 funcionários da Plateau, incluindo 22 motoristas, estão ainda por encontrar emprego.



