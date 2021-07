Além de ser a língua nacional desde 1984, o luxemburguês é uma das línguas oficiais do país, a par com o alemão e o francês.

Saber luxemburguês continua a ser um fator importante para arranjar emprego

Será que é supérfluo aprender o luxemburguês para encontrar um emprego no país? A questão parlamentar foi lançada recentemente pelo deputado do ADR, Fred Keup, baseada em relatos de pessoas que terão desabafado isto mesmo quando se encontravam à procura de emprego.

E segundo a resposta do ministro do Trabalho, Dan Kersch, saber luxemburguês importa na hora de arranjar trabalho no país. De acordo com os dados avançados na resposta ao partido nacionalista durante os primeiros seis meses deste ano, em 35% dos anúncios de ofertas de emprego um dos critérios de seleção era saber falar o luxemburguês. Uma percentagem que se tem mantido estável ao longo dos anos, segundo o ministro.

Mas há variações por setor de atividade. No setor da saúde, por exemplo, 90% das ofertas de emprego deste ano, pediam o domínio do idioma de Dicks. No setor do comércio, essa taxa desce para os 60%. A investigação e finanças são os que menos exigem o domínio do luxemburguês, com 26% e 16%, respetivamente.

Além de ser a língua nacional desde 1984, o luxemburguês é uma das línguas oficiais do país a par com o alemão e o francês. Com cerca de 400.000 falantes é considerando pela Unesco como uma língua "vulnerável", não possuindo por exemplo o estatuto de língua oficial da União Europeia.

Ao longo das décadas, a língua uniformizou a sua gramática e ortografia, tem dicionários e tornou-se numa das exigências para a aquisição da nacionalidade luxemburguesa por parte dos estrangeiros.

