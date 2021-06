O plano prevê, entre outras medidas, o trabalho a tempo parcial voluntário.

Trabalho

Plano de manutenção de emprego prolongado no setor automóvel

Susy MARTINS

A federação do setor automóvel, Fedamo, e os sindicatos OGBL e LCGB chegaram a acordo para o prolongamente do plano de manutenção de empregos no setor. Este prolongamento tem a duração de seis meses e entra em vigor a 1 de julho deste ano.

O plano prevê o trabalho a tempo parcial voluntário, uma licença sem vencimento também voluntária, o recurso ao desemprego parcial ou ainda a não substituição dos trabalhadores que abandonem as empresas do setor. Resta agora a aprovação do acordo pelo Comité de Conjuntura.

Apesar de uma ligeira melhoria nas vendas de veículos novos, o setor automóvel fechou o ano de 2020 com perdas de 20% relativamente aos anos anteriores. Num comunicado conjunto, a Fedamo e as duas centrais sindicais denotam que incertezas provocadas pela pandemia levaram os consumidores a adiar a compra de veículos.

E referem os casos de alguns modelos cuja produção foi suspensa devido à falta de componentes informáticos necessários, o que resulta num maior tempo de espera para quem compra carro novo.

