A diminuição dos números está relacionada com o alívio das medidas sanitárias do Governo, nomeadamente no setor da Horeca.

Trabalho

Menos 10.000 pessoas em desemprego parcial em julho

Cerca de 17.100 trabalhadores vão ser abrangidos pelo regime de desemprego parcial no mês de julho, menos 10.000 pessoas do que nos mês anterior. No mês de junho, 27.030 trabalhadores tinham sido abrangidos pelo regime de ajudas do Estado.

Segundo os dados divulgados pelo Ministério da Economia, o Comité de Conjuntura deu luz verde a 1.765 pedidos de empresas para julho. O número de candidaturas ao mecanismo voltou a diminuir para um total de 1.769 empresas, quando no mês anterior ainda eram 3.709.

A diminuição dos números está relacionada com o aligeiramente das medidas sanitárias do Governo para conter a propagação do SARS-CoV-2. Nomeadamente, o setor da Horeca que pode receber mais clientes e abrir até mais tarde, bem como o setor dos eventos, mantendo as medidas sanitárias em vigor.

O regime de desemprego parcial criado em março de 2020 para ajudar as empresas em crise devido à situação sanitária caduca a 30 de junho, sendo que a partir de 1 de julho este mecanismo funciona segundo as disposições legais do Código do Trabalho.

