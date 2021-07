Os trabalhadores vão ter mais um dia de férias anuais a partir dos 50 anos e dois a partir dos 55.

Trabalho

Convenção coletiva dá novas regalias aos funcionários da Coca-Cola no Grão-Ducado

Henrique DE BURGO Os trabalhadores vão ter mais um dia de férias anuais a partir dos 50 anos e dois a partir dos 55.

Os funcionários da Coca-Cola Luxemburgo vão ter novas regalias introduzidas pela nova convenção coletiva assinada esta quinta-feira. O documento sela o acordo feito entre a central sindical OGBL e a direção da empresa.

Entre as novidades, os funcionários vão ter um aumento de 10% no prémio de serviço por cada ano de renovação do contrato coletivo. Este prémio não era revisto há 10 anos.

Os trabalhadores vão ter ainda mais um dia de férias anuais a partir dos 50 anos e outro suplementar a partir dos 55 anos. Entre outras medidas, vão ter ainda um aumento salarial linear de 0,8% a contar retroativamente a partir de janeiro de 2021 e 1% a partir de janeiro de 2022.



De acordo com o comunicado do sindicato, o contrato é válido por um período de dois anos e tem em consideração o "contexto económico incerto ligado à pandemia".

