Estes recebem, em média, menos 10.500 euros do que os belgas, que são os mais bem remunerados.

Trabalhadores transfronteiriços franceses são os menos bem pagos

Estes recebem, em média, menos 10.500 euros do que os belgas, que são os mais bem remunerados.

Os trabalhadores fronteiriços franceses são os menos bem pagos, comparativamente com os alemães e com os belgas. Por norma, os transfronteiriços franceses trabalham em setores menos bem remunerados como a restauração e hotelaria (Horesca), comércio e o trabalho temporário (intérim).

Os dados, que se referem a 2018, fazem parte de um estudo do instituto luxemburguês de estatística (Statec) publicado hoje. O documento revela que os fronteiriços franceses recebem, em média, 48.845 euros anuais, menos 10.500 euros do que os belgas que atravessam todos os dias a fronteira para trabalhar no Luxemburgo, e que ganham 59.476 euros por ano. Já os alemães recebem 57.205 euros.

Atualmente, o Grão-Ducado conta com 192.070 trabalhadores fronteiriços. Os franceses estão em maioria, representando 52% daquele bolo, seguindo-se os alemães e belgas, com um peso de 24% cada um. Entre 2005 e 2018, o número de fronteiriços no Luxemburgo tem aumentado em média 3,7% por ano. O Statec revela que a crise económica de 2007 e 2008 teve apenas um efeito limitado. Nos últimos dois anos, o ritmo na entrada de transfronteiriços acelerou: de 3,7% em 2017 e 4,5% em 2018.

No total, o Luxemburgo pagou 11,5 mil milhões de euros aos mais de 192 mil transfronteiriços que trabalham no país, muito menos do que os 1,6 mil milhões que recebeu dos luxemburgueses que atravessam a fronteira para trabalhar. Este número é diminuto e não atinge as 12.800. Mas, apenas 1.501 deixam todas as manhãs as suas casas no Luxemburgo para ir trabalhar para um dos três países vizinhos. Os restantes 11.282 trabalham nas instituições europeias, como a Comissão Europeia ou o Tribunal de Contas Europeu.