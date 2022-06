Trabalhadores têm aumento nos salários já em julho

O CIE será pago a todas as pessoas que trabalham no Luxemburgo a partir do próximo mês, com exceção dos “altos salários” superiores a 100.000 euros por ano. Saiba quanto vai receber.

É já no próximo mês que vai aparecer o crédito fiscal de energia (CIE, na sigla em francês) nos recibos de vencimento, uma medida que faz parte do pacote de apoios do governo tendo em conta a subida da inflação e a escalada dos preços da energia. A medida, prevista para agosto, foi antecipada um mês.

O CIE será finalmente pago a todas as pessoas que trabalham no Luxemburgo a partir de julho, com exceção dos “altos salários” superiores a 100.000 euros por ano.

De acordo com a Paperjam, uma vez que próxima parcela do índice foi adiada para a primavera de 2023, o crédito fiscal de energia funcionará como um mecanismo de compensação.

Quais são os valores?

É um aumento de 84 euros líquidos para salários inferiores a 3.667 euros brutos mensais.

Todos os salários inferiores ou iguais a 5.000 euros brutos vão beneficiar de um pouco mais de dinheiro com o CIE do que o valor do índice. Por exemplo: uma pessoa que ganha 5.000 euros brutos por mês verá o seu salário aumentar em 78 euros líquidos com o CIE contra 62 euros se o índice tivesse sido acionado.

Atenção! Para ter direito ao crédito fiscal de energia não é preciso fazer nada - o CIE será automaticamente adicionado à sua folha de pagamento.

Reformados, beneficiários do REVI) e do RPGH também receberão este apoio.

