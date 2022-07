Trabalhadores querem menos oito horas de trabalho por semana

A Câmara dos Assalariados frisa, no entanto, que o modelo exato de horário reduzido varia consoante o grupo a que pertence o trabalhador.

Está a aumentar o número de trabalhadores que defende uma redução do horário laboral. Segundo dados da Câmara dos Assalariados, a proporção de trabalhadores que gostaria de trabalhar menos horas por semana passou de 32,8%, em 2018, para 43,9%, em 2021. Em média, estes trabalhadores gostariam de trabalhar menos oito horas por semana.

A Câmara dos Assalariados frisa, no entanto, que o modelo exato de horário reduzido varia consoante o grupo a que pertence o trabalhador. Por exemplo, os mais velhos são, em média, aqueles que defendem menos horas de trabalho por semana. Já as mulheres defendem 31 horas semanais e os homens 32.

Os dados compilados pela Câmara dos Assalariados revelam também que os trabalhadores com piores condições de trabalho têm também maior tendência a defender uma redução do tempo de trabalho. São também trabalhadores com um nível de bem-estar mais baixo, indica a instituição.

Sem grandes surpresas, os trabalhadores que não ocupam posições de chefia são também maiores apologistas da redução do horário do que aqueles nesses cargos.

A redução do tempo de trabalho voltou recentemente à ordem do dia sendo reivindicada por várias organizações e o Governo não lhes fechou a porta. O ministro do Trabalho, Georges Engel, deverá pronunciar-se sobre uma posição mais concreta do Executivo após a realização de um estudo aprofundado sobre o assunto.

