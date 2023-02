A Grécia, a Turquia e a Itália são os únicos países europeus onde os trabalhadores independentes representam mais de 20% da população ativa.

Emprego

Trabalhadores independentes representam 9,2% da população ativa no Grão-Ducado

O Luxemburgo é o terceiro país da Europa com a mais baixa taxa de trabalhadores independentes. Segundo um mapa com dados de 2021 do Eurostat, feito pela empresa de estatística Landgeist, os trabalhadores independentes no Luxemburgo representam 9,2% da população ativa.

A Noruega tem a taxa mais baixa, onde apenas 4,6% dos assalariados são trabalhadores independentes. A Alemanha tem 8,5%, seguida pelo Luxemburgo.

No outro extremo, a Grécia, a Turquia e a Itália são os únicos países europeus onde os trabalhadores independentes representam mais de 20% da população ativa.

Na Europa, a maioria das pessoas trabalha como empregados de outras pessoas ou de uma empresa. De acordo com o Eurostat, isto acontece porque a maioria dos trabalhadores prefere a estabilidade de um emprego ou porque não tem coragem, competências e capital para iniciar o seu próprio negócio.



