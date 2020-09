Os dois países estão entre os cinco onde é mais reportada a existência de contactos fora do horário de trabalho e que obrigam a intervenção ou realização de tarefas durante o tempo livre.

Economia 3 min.

Trabalhadores do Luxemburgo e de Portugal são dos mais contactados nas horas de descanso

Ana TOMÁS Os dois países estão entre os cinco onde é mais reportada a existência de contactos fora do horário de trabalho e que obrigam a intervenção ou realização de tarefas durante o tempo livre.

Luxemburgueses e portugueses são os que mais recebem contactos de trabalho nas horas de descanso de lazer.

Esta é uma das conclusões dos dados mais recentes, respeitantes a 2019, do relatório do Eurostat, publicado esta terça-feira, 29 de setembro, que mostra que os dois países estão entre os cinco estados-membros onde essa situação mais ocorre.

A Finlândia, que é o país onde os trabalhadores mais conseguem definir o seu próprio horário laboral e o tempo que passam a trabalhar, surge também como o estado da União Europeia onde os contactos fora das horas de expediente afetam mais pessoas, com 23% dos finlandeses que se encontram empregados a referirem que são contactados várias vezes durante o seu tempos livre e que têm de tomar medidas, decorrentes desses contactos, antes do dia útil seguinte. Seguem-se os Países Baixos com 18%, a Suécia com 16% e Portugal e Luxemburgo, ambos com 14%.

Luxemburgo entre os países onde trabalhadores têm mais liberdade para escolher o horário Por outro lado, o Grão-Ducado é o país onde mais trabalhadores têm de fazer alterações por semana no seu horário devido a imprevistos de última hora.

Em contrapartida, as percentagens mais baixas de contactos relacionados com o trabalho que acontecem fora do horário laboral e que exigem uma interrupção do tempo livre para realizar uma ação profissional foram registados na Lituânia e Roménia, com 3% em cada um dos casos, na República Checa, com 5%, e no Chipre, com 6%.

Em média, na União Europeia menos de metade dos trabalhadores - por conta de outrem ou conta própria - são contactados fora do horário de trabalho, com 59% a afirmar não ter sido contactada nos últimos dois meses (anteriores à realização do estudo) pelo seu empregador ou por clientes durante os seus tempos de descanso e lazer.

Por outro lado, 23% declararam ter sido contactados ocasionalmente. E quase um em cada cinco (17%) disseram ter sido contactados várias vezes fora do horário laboral. Dentre deste grupo, 10% tiveram de realizar tarefas resultantes desse contacto, antes do dia útil seguinte, enquanto 7%, apesar do contacto ocorrer durante o seu tempo de descanso não tiveram de executar qualquer ação relacionada com o trabalho fora do expediente.

Pedir horas e dias de folga com pouca antecedência

O relatório do Eurostat sobre organização do trabalho analisa também a liberdade que os trabalhadores da UE têm para tirar uma ou duas horas de folga para assuntos pessoais ou familiares com curto aviso prévio.

No geral, em 2019, 34% dos empregados em toda a UE consideraram ser "fácil" tirar uma ou duas horas de folga para esses assuntos, com 33% a dizer ser "bastante fácil". Um em cada cinco trabalhadores afirmou ser "razoavelmente fácil" (21%) enquanto 13% respondeu ter ser "muito difícil".

Entre os Estados-Membros da UE, é a Suécia o país que regista a percentagem mais elevada de pessoas empregadas que consideram tirar uma ou duas horas do dia de trabalho, quase em cima da hora, "muito ou bastante fácil", correspondendo a 84% dos inquiridos. Surgem logo depois a Dinamarca, com 83%, os Países Baixos, com 82%, e a Finlândia, com 81%.

Em Portugal e no Luxemburgo a percentagem de pessoas empregadas que considera "muito ou bastante fácil" tirar uma ou duas do horário de trabalho para tratar de assuntos pessoais ou familiares, sem avisar com antecedência, não chega aos 40%.

Em contrapartida, entre os trabalhadores que reportam maiores dificuldades estão os de países como a Bulgária, onde 60% da população empregada refere que tirar uma ou duas horas de folga, com um aviso prévio curto, é "muito ou bastante difícil", seguindo-se a Roménia, com 57% a afirmar o mesmo, e a Eslováquia, com 54%.





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.