Acordo laboral

Trabalhadores do Cactus podem escolher trabalhar 4 ou 8 horas aos domingos

Henrique DE BURGO

Os funcionários da cadeia de supermercados Cactus podem a partir de agora optar pelo trabalho de 4 ou de 8 horas aos domingos.

A central sindical LCGB refere num comunicado que o grupo Cactus assinou um acordo de trabalho sobre esta matéria, juntando-se aos acordos alcançados anteriormente com as cadeias de supermercados como o Delhaize, Lidl, Massen e PallCenter.

Os responsáveis do sindicato explicam que em causa estava a aplicação do princípio voluntário de utilização das 8 horas diárias de trabalho aos domingos, sendo que os trabalhadores passam a ter agora a opção de manter as 4 horas de trabalho - conforme previsto no Código do Trabalho - ou fazer 8 horas.

Quanto às empresas, vão poder otimizar o planeamento dos trabalhadores, isto depois de algumas irregularidades constatadas durante as fiscalizações da Inspeção do Trabalho e das Minas.



