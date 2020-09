O piquete de protesto vai ocorrer antes da reunião tripartida do setor da aviação.

Trabalhadores da Luxair em protesto esta quinta-feira

Susy MARTINS O piquete de protesto vai ocorrer antes da reunião tripartida do setor da aviação.

Os trabalhadores da Luxair protestam esta quinta-feira de manhã, em Kirchberg. Segundo os sindicatos OGBL, LCGB e NGL-SNEP a direção da Luxair está a infringir a tripartida no setor da aviação e ignora o diálogo social.

O piquete de protesto vai ocorrer às 8:00, antes da reunião tripartida do setor da aviação. Num comunicado enviado às redações na segunda-feira, os sindicatos tinham alertado que a direção-geral da Luxair já se tinha mostrado pouco aberta ao diálogo, nas reuniões que antecederam este encontro entre o Governo e os parceiros sociais, prevendo-se discussões difíceis.

Sindicatos criticam falta de diálogo social na Luxair e passam à ação “A direção da Luxair está a infringir a tripartida no setor da aviação e ignora o diálogo social”. Uma posição partilhada pelos sindicatos OGBL, LCGB e NGL-SNEP, que defendem os direitos dos trabalhadores da companhia aérea luxemburguesa.

Os sindicatos acusam a direção-geral da Luxair de ignorar por completo as suas propostas, querendo abolir os direitos e vantagens adquiridos nos últimos 40 anos no setor da aviação. O congelamento dos salários durante os três próximos anos, a abolição de alguns subsídios, a redução de dias de férias para o mínimo legal e a flexibilização unilateral do horário de trabalho, são, segundo os sindicatos, algumas das intenções da companhia aérea nacional.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.