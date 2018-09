A maioria dos trabalhadores da Ilva – 94% - votou favoravelmente à compra da siderúrgica pela ArcelorMittal. A imprensa italiana avança que era esperado um resultado positivo, mas não desta dimensão.

Trabalhadores da Ilva aprovam acordo com a ArcelorMittal

A votação na fábrica de Taranto (sul de Itália) foi mais positiva do que a conseguida noutras unidades da Ilva, como a de Génova ou da Nova Ligúria, por exemplo.

A ArcelorMittal anunciou a 6 de setembro que chegou a acordo com os sindicatos da Ilva. A votação dos trabalhadores estava, então, marcada para ontem.

A gigante do aço teve de chegar a acordo com os sindicatos e com o Governo italiano. Segundo o comunicado divulgado no início do mês, o compromisso prevê uma solução para todos os trabalhadores da Ilva. A ArcelorMittal explica que inicialmente se comprometeu a contratar 10.700 trabalhadores com base nos termos atuais dos seus contratos de trabalho. Ora, além disso, entre 2023 e 2025, a ArcelorMittal garante agora a contratação dos trabalhadores que se mantenham na esfera da Ilva no âmbito do processo de insolvência.

Recorde-se que a gigante do aço conseguiu luz verde de Bruxelas para comprar a Ilva, mas em julho, o Governo italiano decidiu rever todo o processo de venda, depois de a autoridade nacional anticorrupção ter levantado problemas relacionados com a operação.

Para ficar com a Ilva, Bruxelas obriga a ArcelorMittal a desfazer-se e alguns ativos. É o caso da unidade de Dudelange, no Luxemburgo e de outras fábricas em França, Bélgica, e outros.